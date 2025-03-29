S&P Global'in Kırgızistan'a ilk kredi notu belli oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Kırgızistan'ı kredi değerlendirme kapsamına aldı ve ülkenin uzun vadeli yabancı para cinsinden notunu "B+", kısa vadeli yabancı para cinsinden notunu ise "B" olarak açıkladı. Kredi notunun görünümü ise "durağan" olarak belirlendi.

S&P Global tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan ekonomisinin son yıllarda hızlı bir büyüme kaydettiği vurgulandı. 2022-2024 yılları arasında reel olarak yıllık ortalama yüzde 9 büyüme sağlayan ülke, iç talep ve olumlu dış etkenlerin desteğiyle ekonomik genişleme yaşadı.

Kurum, 2026 yılına kadar Kırgızistan ekonomisinin güçlü ancak ılımlı bir büyüme trendinde olacağını öngörüyor.

S&P Global, ülkenin makroekonomik istikrarının, yatırım ortamının ve dış finansman koşullarının kredi notu üzerinde belirleyici faktörler olmaya devam edeceğini belirtti.