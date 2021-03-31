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SpaceX’in roketi iniş sırasında infilak etti

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX firmasına ait Starship SN11  tipi uzay aracı, 4. deneme testinde iniş sırasında infilak etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Elon Musk tarafından kurulan ve ABD merkezli SpaceX firmasına ait Starship SN11 tipi uzay aracı, gerçekleştirilen 4. deneme testinde  inişe geçtiği sırada bir anda infilak etti.

ABD’nin Teksas eyaletinin Cameron kentindeki Boca Chica bölgesinde yer alan SpaceX tesisinde gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan test sırasında SN11,  başarılı bir fırlatmanın ardından inişe geçtiği sırada büyük bir  gürültüyle infilak etti.

SpaceX tarafından yayınlanan testin ortasında  gerçekleşen patlama hakkında firma yetkilileri, çok az bir açıklama  yapmasının ardından canlı yayını yarıda kesti.

Patlamanın hemen ardından Musk sosyal medya hesabı üzerinden  yaptığı açıklamada, “Yüksek üretim oranı birçok sorunu çözebilir. En  azından krater doğru yerde” ifadelerini kullandı. Açıklamasında  yaşanan olayın detaylarına da değinen Musk, “Görünüşe göre 2. motor  yükselme ile ilgili sorunlar yaşadı ve iniş sırasında çalışma odası  gerekli basınca ulaşamadı, ancak teorik olarak buna gerek yoktu. İniş  yanması başladıktan kısa bir süre sonra önemli bir şey oldu. Günün  ilerleyen saatlerinde detayları incelememizin ardından ne olduğunu  öğrenebiliriz" dedi.