SpaceX’ten 'dolandırıcılık operasyonu': Starlink cihazları devre dışı bırakıldı

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, Myanmar’da çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen Starlink internet terminallerini devre dışı bıraktı.

Şirketin Starlink operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Lauren Dreyer, ABD merkezli X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, 2 bin 500’den fazla terminalin kapatıldığını duyurdu.

“Yerel yasalara uyuyoruz, ihlallerde gerekli adımları atıyoruz”

Dreyer, Starlink’in faaliyet gösterdiği 150’den fazla ülkede yerel yasalara tam uyum içinde çalıştığını belirtti.

Açıklamasında, “İhlal tespit edildiğinde gerekli önlemleri alıyoruz, gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dreyer, Myanmar’da tespit edilen terminallerin, “şüpheli dolandırıcılık merkezlerinin yakınında” bulunduğunu ve bu nedenle devre dışı bırakıldığını kaydetti.

Myanmar ordusu da operasyon düzenlemişti

Myanmar ordusu, 21 Ekim’de Tayland sınırındaki Kayin eyaletine bağlı Myawaddy kasabasında bir siber dolandırıcılık merkezine baskın düzenlemişti.

Operasyonda 2 bin 198 kişi gözaltına alınmış, uydu internet terminalleri dahil birçok ekipmana el konulmuştu.

Bölge suç ağlarının merkezi haline geldi

Myanmar’da, özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bölgeler, Güneydoğu Asya genelinde sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planlarıyla insanları dolandıran suç örgütlerinin etkin olduğu alanlar olarak biliniyor.

Yetkililer, yüz binlerce kişinin bu merkezlerde zorla çalıştırıldığı veya dolandırıcılık faaliyetlerine dahil edildiği yönünde uyarılarda bulunuyor.