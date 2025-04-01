S&P’den Xiaomi’ye güven oyu: Kredi notu artırıldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi’nin kredi notunu yukarı yönlü revize etti. Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Xiaomi’nin kredi notu 'BBB-' seviyesinden bir basamak artırılarak 'BBB' seviyesine yükseltildi.

Olumlu tablonun 2025'e taşınma beklentisi

Not artışının gerekçeleri arasında, şirketin 2024 yılı boyunca tüketici elektroniği alanında gösterdiği başarılı performans öne çıktı. Açıklamada, satış hacmindeki artış ve ortalama satış fiyatlarındaki yükselişin, Xiaomi’nin güçlü finansal görünümünü desteklediği belirtildi. Ayrıca, bu olumlu tablonun 2025 yılına da taşınmasının beklendiği vurgulandı.

S&P, Xiaomi’nin yeni girişimi olan elektrikli araç işine dair de değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada, “Şirketin elektrikli araç işi iyi bir başlangıç ​​yaptı. İşletmenin kritik kitleye ulaşması birkaç yıl sürecek olsa da, Xiaomi'nin elektrikli araç planlarını uygulayabilme olasılığının arttığını görüyoruz” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan kredi notunun görünümü 'durağan' olarak açıklandı.