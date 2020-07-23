SpechtLab’dan demir-çelikte yerli kalite kontrol sistemi

23 Temmuz 2020

Ankara merkezli çalışan SpechtLab, demir-çelik üretim sürecinde ebat değişikliklerini belirleyen kalite kontrol sistemi geliştirdi. Şirket ortağı Mehmet Emin Cürmen, halen demir-çelik üretimlerinde kullanılan sistemlerin ithal edildiğini, TÜBİTAK desteği ile başladıkları proje kapsamında yerli kalite kontrol sistemini geliştirdiklerini açıkladı. Demir-çelik üretiminde hızlı bir üretim sürecinin olduğunu, yüksek sıcaklık, buhar ve toz gibi etkenler bulunduğunu belirten Cürmen, 0,5 milimetre hassasiyetle ölçümü başardıklarını kaydetti.

Çalıştıkları demir-çelik fabrikasından ortağı ile birlikte ayrıldığını aktaran Cürmen, bilgisayarlı görüntüleme (MV) ve yapay zeka (AI) teknolojilerini kullanarak demir-çelik üretim tesislerinin ihtiyaçlarına yönelik akıllı cihazlar geliştirmek için şirket kurduklarını vurguladı. TÜBİTAK destekli proje ile demir-çelik ürünlerinin kalite kontrolüne yönelik sistem geliştirme çalışmalarına başladıklarını anlatan Cürmen geliştirdikleri ebat ölçümüne yönelik sistem hakkında şu bilgiyi verdi: “Demir-çelik üretim tesislerinde yapılan ezme işleminden dolayı, üretim esnasında malzemenin genişliğinde kalite kusurları oluşuyor. Geliştirdiğimiz sistem bu kusurun giderilmesini sağlıyor. Ayrıca, eksen kaymalarına bağlı olarak ortaya çıkan ekipman hasarlanmaları engelleniyor. Cihazımız, yüksek sıcaklıkta, 2000 milimetreye kadar üretilen çeşitli genişlikteki mamulleri, 0.5 milimetre hassasiyetle ölçebiliyor. Ortam sıcaklığının anlık olarak 600 dereceye kadar çıktığı zorlu ortam koşullarında sistem, vibrasyon, nem, toz gibi çevresel faktörlerden etkilenmeden çalışıyor. Ürünün hedef pazar ihtiyacına göre optimize edilmesi sürecinde agile ve lean metodolojileri benimsiyoruz.”

Demir-çelik sektöründe kalite- ebatların kritik bir maliyet ve rekabet unsuru olduğunu belirten Cürmen, daha önce tamamen ithal olan bu sistemi yerli olarak ürettiklerinin altını çizdi. Mehmet Emin Cürmen, kısa vadede yalın girişim yaklaşımı ile hedef pazardaki farklı ihtiyaçları dinleyerek, bu ihtiyaçları daha etkili biçimde çözebilmemize yardımcı olan yapay zeka, akıllı ışıklandırma ve bilgisayarlı görüntüleme gibi ileri teknoloji uygulamalara dayalı olarak yeni ürün geliştirmeler yapmayı hedeflediklerini ve sistem portföylerini genişletmeyi planladıklarını anlattı. Cürmen, orta vadede ise demir-çelik tesislerinin dışa bağımlılıklarını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini; yapay zekaya dayalı sistem geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.