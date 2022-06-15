Spectrum Networks, eğitim hizmetlerini Türkiye’ye genişletiyor

İş süreçlerindeki verimliliği artırmak ve karar alma becerilerini iyileştirmek isteyen birçok şirket, son yıllarda nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, robotik süreç otomasyonu gibi teknolojilerden yararlanmaya başladı. İş dünyasında hızlanan dijital dönüşüm, 21. yüzyıl becerilerine sahip insan kaynağına talebi de artırdı. Ipsos araştırma şirketi iş birliğiyle yürütülen Yetenek Dönüşümü Küresel Etki Raporu'nda ise yetişmiş insan kaynağına erişememenin, dijital dönüşümün önündeki en büyük engel olduğu tespit edildi. Şirketlerin yüzde 59’unun yeterli sayıda nitelikli çalışana sahip olmamanın iş üzerinde büyük ya da orta düzeyde bir etkisi olduğunu belirttiği raporda, mevcut çalışanların becerilerini iyileştirmenin en hızlı çözüm olarak görüldüğü kaydedildi.

Microsoft’un eğitim alanındaki önde gelen çözüm ortaklarından Spectrum Networks, 21. yüzyıl yetkinliklerine ihtiyaç duyan şirketlere çözüm sunabilmek için eğitim hizmetlerini Türkiye’ye de taşıdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Spectrum Networks Satış ve İşbirliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pournami Nair, “Dijital becerilere sahip çalışanlara duyulan ihtiyacın arttığı bu dönemde, şirketler yeni işe alım maliyetlerinin yerine mevcut çalışanlarının gelişimine odaklanıyor. Spectrum Networks olarak eğitim faaliyetlerimizi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Tunus, Hindistan ve Singapur’daki ofislerimizin ardından Türkiye’ye de taşıyoruz” dedi.

"Türkiye’de şirketlerin yarısından fazlası dijital yeteneklere erişmekte zorlanıyor"

Değişen çalışan beklentileri sebebiyle iş gücü piyasasının her geçen gün daha rekabetçi bir hal aldığını vurgulayan Pournami Nair, “IDC’ye (International Data Corporation) göre BT alanında personel ihtiyacının 2025’e kadar 68 milyona ulaşması bekleniyor. Öte yandan, Microsoft’un bir araştırmasında Türkiye’deki kuruluşların yarısından fazlasının dijital becerilere sahip personel bulmakta zorlandığına dikkat çekiliyor. Özellikle siber güvenlik alanında yetişmiş personele ulaşmanın güç olduğunun ifade edildiği raporda, büyük veri analitiği ve veri bilimi gibi yetkinliklere ihtiyacın da artacağı belirtiliyor. Spectrum Networks olarak Türkçe online ve yüz yüze kurslar verebilen, önde gelen ödüllü bir Microsoft partneri olarak, sertifikalı eğitmenlerle Türkiye’nin dijital yeteneklere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

6 ayda binden fazla kişiye eğitim

Kuruluşların yönetim kademesindeki çalışanlarına ve BT ekiplerine 21. yüzyıl gereksinimlerine uygun yetkinlikler kazandırmak için özel eğitim programları tasarladıklarını vurgulayan Nair, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Spectrum Networks olarak altı ayda Azure odaklı eğitimler düzenledik. Modern İşyeri, İş Uygulamaları, SCI Güvenliği, Uyumluluk ve Kimlik ve Microsoft Azure Veri / Yapay Zeka, Uygulamalar ve Altyapı çözümleri gibi Microsoft yetkinlikleri konusunda binden fazla kişiye Türkçe dilinde eğitim verdik. Spectrum Networks olarak, ihtiyaçlara özel tasarlanan programlarımızla şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak Türkçe Microsoft eğitimleri sunuyoruz. Katılımcılar, Veri ve Yapay Zeka, Uygulamalar ve Altyapı başlıklarını kapsayan Microsoft Azure’un yanı sıra Modern İşyeri, İş Uygulaması (Dinamik) ve SCI (Güvenlik, Uyumluluk ve Kimlik) dahil olmak üzere tüm Microsoft yetkinliklerini etkileşimli eğitimlerde kazanabiliyor.”

B2Press’in katkılarıyla...