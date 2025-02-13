Speedinvest'ten Mundi’ye 2.5 milyon dolarlık yatırım

Avrupa’nın önde gelen girişim sermayesi fonlarından Speedinvest, Türkiye’de üçüncü yatırımını gerçekleştirdi. 2013 yılında iyzico’ya ardından Yolda’ya yatırım yapan Şirket, DeBa Ventures ile birlikte finansal teknoloji şirketi Mundi’ye 2.5 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Türkiye’nin fintech ekosistemiyle uzun vadeli bir bağ

Yeni yatırımları konusunda görüş bildiren Speedinvest Partner’ı Stefan Klestil, “Mundi, KOBİ’lere sermaye piyasalarına kolay erişim sağlayarak kendi sektöründe fark yaratıyor. Göksenin ve Ömer’in liderliğinde Mundi’nin bölgede finansal hizmetler alanında yeni standartlar belirleyeceğine inanıyoruz. 2013 yılında Barbaros ve iyzico’yu başarıyla destekledikten sonra, şimdi de onunla birlikte Türkiye’nin yeni nesil girişimcilerine ortak yatırım yaparak Türkiye’nin fintech ekosistemiyle uzun vadeli bir bağ kurmaya devam etmekten ve ekibi desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

DeBa Ventures Kurucu Ortağı Barbaros Özbuğutu: “Mundi’nin KOBİ’lerin sermaye piyasalarına erişimlerini kolaylaştıracak çözümler geliştireceğine inanıyorum. Göksenin ve Ömer’in liderliğinde Mundi’nin hedeflerine ulaşması için tecrübemiz ve ağımızla yanlarında olacağız” dedi.

Yenilikçi ürünler geliştirmeye devam!

Mundi Kurucu Ortağı Göksenin Akdeniz, “Mundi olarak, bu segmentin yatırımlarını daha verimli yönetebilmesini sağlamak için yenilikçi ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" derken, Şirket'in diğer Kurucu Ortağı Ömer Paksoy, “Speedinvest gibi global bir yatırımcının desteğini almak, yalnızca Mundi için değil, Türkiye’nin fintech potansiyelinin uluslararası arenada gördüğü değeri de ortaya koyuyor. Bu yatırımla birlikte, daha büyük başarılar için güçlü bir temel oluşturduğumuza inanıyoruz” dedi.