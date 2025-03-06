Speedinvest'ten Mundi’ye 2.5 milyon dolarlık yatırım

Avrupa’nın girişim sermayesi fonlarından Speedinvest, DeBa Ventures ile birlikte finansal teknoloji şirketi Mundi’ye 2.5 milyon dolarlık yatırım yaptı. Türkiye’nin fintech ekosistemi için de dikkat çekici bir gelişme olan yatırımla ilgili Speedinvest adına Stefan Klestil, DeBa Ventures adına Barbaros Özbuğutu ile Mundi'nin kurucuları Göksenin Akdeniz ve Ömer Paksoy açıklamalarda bulundu.

Stefan Klestil: “Türkiye’ye dönüşümüz uzun vadeli bir bağ kurma isteğimizin göstergesi”

Speedinvest adına açıklama yapan ve Türkiye pazarına yeniden yatırım yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Stefan Klestil, “Mundi, KOBİ’lere sermaye piyasalarına kolay erişim sağlayarak kendi sektöründe fark yaratıyor. Göksenin ve Ömer’in liderliğinde Mundi’nin bölgede finansal hizmetler alanında yeni standartlar belirleyeceğine inanıyoruz. Türkiye’nin yeni nesil girişimcilerine ortak yatırım yaparak Türkiye’nin fintech ekosistemiyle uzun vadeli bir bağ kurmaya devam etmekten ve ekibi desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Barbaros Özbuğutu: “Yeni bir başarı hikayesi yazılıyor”

Mundi yatırımına yönelik görüş bildiren iyzico’nun da kurucusu olan DeBa Ventures Kurucu Ortağı Barbaros Özbuğutu, “Mundi’nin KOBİ segmentine odaklanarak finansal hizmetler konusundaki köklü sorunlara çözüm üretmesi, iyzico’nun geçmişteki yolculuğuna çok benziyor. Bu alanı ve ihtiyaçlarını çok iyi tanıyoruz. Mundi’nin KOBİ’lerin sermaye piyasalarına erişimlerini kolaylaştıracak çözümler geliştireceğine inanıyorum. Göksenin ve Ömer’in liderliğinde Mundi’nin hedeflerine ulaşması için tecrübemiz ve ağımızla yanlarında olacağız” dedi.

"Büyük başarılar için güçlü bir temel"

Speedinvest ve DeBa Ventures gibi iki güçlü partnerin desteğiyle vizyonlarını gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attıklarına dikkat çeken Mundi Kurucu Ortağı Göksenin Akdeniz: "Ticari ve KOBİ segmentinde sermaye piyasalarını dönüştürme yolunda atacağımız adımlar, Türkiye’de sürdürülebilir büyümenin desteklenmesine katkıda bulunacak. Yeni ürünlerimiz ve stratejik iş birliklerimizle, daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

2,5 milyon dolarlık yatırımı değerlendiren Mundi Kurucu Ortağı Ömer Paksoy, “Speedinvest gibi global bir yatırımcının desteğini almak, yalnızca Mundi için değil, Türkiye’nin fintech potansiyelinin uluslararası arenada gördüğü değeri de ortaya koyuyor. Bu yatırımla birlikte, daha büyük başarılar için güçlü bir temel oluşturduğumuza inanıyoruz” dedi.