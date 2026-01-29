SPK, Best Brands Grup Enerji Yatırım’ın halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun haftalık bülteninde yer alan karara göre, Best Brands Grup Enerji Yatırım’ın halka arzına izin çıktı. Halka arz kapsamında şirket ortaklarından Sürkit Holding’e ait paylar satışa sunulacak.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, Best Brands Grup’un halka arzında, şirket ortağı konumundaki Sürkit Holding’in sahip olduğu 16 milyon 373 bin 570 TL nominal değerli B grubu paylar yatırımcılara arz edilecek.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 14,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arz kapsamında ek pay satışı yapılmayacak.

Öte yandan, Best Brands Grup halka arzla birlikte sermaye artırımına da gidecek. Şirketin mevcut 150 milyon TL olan sermayesi, bedelli sermaye artırımı yoluyla 38 milyon 205 bin TL artırılarak 188 milyon 205 bin TL’ye yükseltilecek.