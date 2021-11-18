SPK, PC İletişim ve Medya Hizmetleri AŞ'nin halka arzını onayladı

SPK, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,50 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Kurul, BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin 90 milyon lira tutarında bedelli sermaye artırımı ile Aktif Yatırım Bankası'nın 2,5 milyar lira, Akfen Holding'in 1 milyar lira, Deniz Faktoring'in 1 milyar lira, Söktaş Tekstil'in 120 milyon lira ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler'in 540 milyon lira tutarında borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 15 milyar lira ve Bereket Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç başvurularını kabul eden SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın (Şirket), Şirket bünyesinde bulunan kargo biriminin tüm mal varlığı ve operasyonunun bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirket’in yüzde 100 bağlı ortaklığı olan THY Hava Kargo Taşımacılığı AŞ unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin onaylandığını bildirdi.