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SPK Şişecam Topluluğu şirketlerinin birleşmesine onay verdi

SPK Şişecam'ın grup şirketleriyle birleşmesi dolayısıyla yapılacak olacak bedelli sermaye artışına onay verdi.

SPK Şişecam Topluluğu şirketlerinin birleşmesine onay verdi
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Şişecam'ın grup şirketleriyle birleşmesi dolayısıyla yapılacak olacak bedelli sermaye artışına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay geldi.

SPK tarafından dün akşam yayımlanan bültene göre Şişecam'ın sermayesi 2,25 milyar liradan, 3,06 milyar liraya yükselecek.

SPK bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"a) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ,Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin 31.12.2019 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif  ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi için  hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu  karşılanmasına karar verilmiştir.
b) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de gerçekleştirilecek  sermaye artırım ve yeni sermaye tutarı birleşme işleminin genel  kurullarda onaylanması ve ayrılma haklarının kullanımı sonrasında  kesinleşecektir.
c) Birleşme işleminin genel kurulda onaylanması şartıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu”,  “Sermaye” ve “Esas Sözleşme Değişiklikleri” başlıklı 4, 7, 21  maddelerinde yapılacak değişiklik ile esas sözleşmeye “Pay veya Pay
Senetlerinin Devri” ve “Birleşme ve Bölünme Hükümleri” başlıklı sırası  ile 33’üncü ve 34’üncü maddelerinin eklenmesine ilişkin tadil metnine, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin talebi doğrultusunda uygun  görüş verilmiştir."

Şişecam Topluluğu şirketleri Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayi ve Paşabahçe, Şişe ve Cam Fabrikaları'na devrolmak suretiyle birleşmek için Ocak ayında çalışmalara başladı.

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