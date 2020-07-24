SPK Şişecam Topluluğu şirketlerinin birleşmesine onay verdi

Şişecam'ın grup şirketleriyle birleşmesi dolayısıyla yapılacak olacak bedelli sermaye artışına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay geldi.

SPK tarafından dün akşam yayımlanan bültene göre Şişecam'ın sermayesi 2,25 milyar liradan, 3,06 milyar liraya yükselecek.

SPK bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"a) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ,Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin 31.12.2019 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

b) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de gerçekleştirilecek sermaye artırım ve yeni sermaye tutarı birleşme işleminin genel kurullarda onaylanması ve ayrılma haklarının kullanımı sonrasında kesinleşecektir.

c) Birleşme işleminin genel kurulda onaylanması şartıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu”, “Sermaye” ve “Esas Sözleşme Değişiklikleri” başlıklı 4, 7, 21 maddelerinde yapılacak değişiklik ile esas sözleşmeye “Pay veya Pay

Senetlerinin Devri” ve “Birleşme ve Bölünme Hükümleri” başlıklı sırası ile 33’üncü ve 34’üncü maddelerinin eklenmesine ilişkin tadil metnine, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin talebi doğrultusunda uygun görüş verilmiştir."



