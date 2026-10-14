SPK, Tera Yatırım'ın üç başvurusunu işlemden kaldırdı

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin şirketimize ilettiği E-29833736-105.01.01.01-99313 sayılı yazısı ile şirketimizin 9 Eylül 2025 tarihli, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 milyar TL tutara kadar borçlanma aracı ihracı, 17 Mart 2026 tarihli, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olarak, şirket pay sahiplerinden Emre Tezmen'e tahsisli olmak üzere toplam satış hasılatı 50 milyar TL olacak şekilde tahsisli sermaye artırımı ve 20 Mayıs 2026 tarihli, 700 milyon TL olan çıkarılmış şirket sermayesinin 2025 yılı dönem net karından karşılanmak suretiyle toplam 28 milyar TL artırılarak yüzde 4 bin oranında artış ile 28 milyar 700 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı yapılması ve esas sözleşme değişikliği başvurularımızın, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96'ncı maddesinin birinci fıkrası ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevcut koşullar ve belirsizlikler dikkate alınarak işlemden kaldırılmasına karar verildiği şirketimize bildirilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."