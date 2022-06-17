SPK’dan 14 şirketin pay ve borçlanma aracı ihracına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı pay ve borçlanma aracı ihracı başvurularını onayladı. SPK'nın haftalık bültenine göre Kurul, Migros Ticaret’in 750 milyon TL, QNB Finans Faktoring’in 450 milyon TL, Koç Finansman’ın 380 milyon TL, Bien Finans Faktoring’in 150 milyon TL, Ulusal Faktoring’in 355 milyon TL, Opet Petrolcülük’ün 1 milyar TL, Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret'in 1 milyar TL, Pınar Süt'ün 150 milyon TL, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama'nın 160 milyon TL, Turkish Bank'ın 218 milyon TL, Ak Finansal Kiralama'nın 1,5 milyar TL borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Öncü Girişim’den 500 milyon TL bedelli sermaye artırımı

Öte yandan SPK, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın pay ihracını onayladı. Bültene göre, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, 500 milyon TL bedelli sermaye artıracak. Böylece şirketin mevcut 1,5 milyar TL olan sermayesi artırım sonrası 2 milyar TL'ye çıkacak. Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı tarafından ihraç edilecek paylar şirketin mevcut ortakları (nitelikli yatırımcı sıfatı ile) Doğan Şirketler Grubu Holding ile D Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret tarafından satın alınacak.

Oyak Yatırım’dan bedelsiz sermaye artırımı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oyak Yatırım Menkul Değerler’in pay ihracı başvurusunu da onayladı. Bültene göre Oyak Yatırım, 206 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Böylece şirketin sermayesi artırım sonrası 94 milyon TL’den 300 milyon TL'ye çıkacak.

Kurul, Demisaş’ın 29,65 milyon TL iç kaynaklardan, 17,85 milyon TL kâr payından olmak üzere bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu da onayladı. Artım sonrası şirketin sermayesi 52,5 milyon TL’den 100 milyon TL'ye çıkacak.