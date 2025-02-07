SPK'dan Balsu Gıda'nın halka arz başvurusuna onay

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre; mevcut ortak CZ Holding AŞ’nin sahip olduğu toplam 166.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek.

SPK bültenine göre; 1 TL nominal değerli paylar 17,57 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır

Balsu Gıda ne iş yapıyor?

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketleri ve ihracatçıları arasında yer alan Balsu Gıda, Hendek ve Ordu’daki tesislerinde fındık işlemeye devam ediyor.

Üretim merkezlerinin yanı sıra İstanbul, ABD Oregon, Almanya Münih ve Hong Kong’da satış ve yönetim merkezleri bulunan şirket, yüksek kalite Türk fındığını hem yurt içi hem de yurt dışındaki çikolata ve şekerleme başta olmak üzere gıda endüstrisi ile buluşturuyor.

Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “2023 yılında toplam 45 bin 150 ton satış hacmine ulaşan şirketimiz, bu hacmiyle Türkiye üretiminin yüzde 14’ünün satışını gerçekleştirdi” açıklaması yapmıştı.

En büyük ihracat pazarı Batı Avrupa

Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “2023 yılında toplam 45 bin 150 ton satış hacmine ulaşan şirketimiz, bu hacmiyle Türkiye üretiminin yüzde 14’ünün satışını gerçekleştirdi” açıklaması yapmıştı.

Anbarlılar, Balsu Gıda’nın en büyük ihracat pazarının başta Batı Avrupa olduğunu belirterek şunları söylemişti:

Batı Avrupa’yı Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre, İspanya, Polonya, Avusturya, ABD ve Kanada takip ediyor.