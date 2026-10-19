SPK'dan Peker GYO kararı: Tera Yatırım'ın bazı payları borsada işlem göremeyecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

SPK'nin haftalık bülteninde yer alan karara göre, Tera Yatırım Holding AŞ, Peker GYO'nun 314 milyon 754 bin 719,80 lira nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralarak şirketin yönetim kontrolünü elde etti.

Söz konusu payların iktisabının kamuya açıklandığı tarihte Peker GYO'da pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere 16-29 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi ilan edilen zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmediği belirtildi.

Bu kapsamda SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri doğrultusunda çeşitli kararlar aldı.

Tasfiye edilen fonların oy hakları çözülecek

Kurul, 17 Eylül 2026 tarihli kararlarla tasfiye edilmesine karar verilen Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Birinci Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu'nun 16 Eylül 2026 itibarıyla kendiliğinden donan oy haklarının çözülmesine karar verdi.

Söz konusu kararın Ticaret Bakanlığına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye (MKK) bildirilmesi kararlaştırıldı.

Diğer ilgili paylar Borsa'da işlem göremeyecek

SPK, Tera Yatırım Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'un 16 Eylül 2026 itibarıyla donan oy haklarına sahip paylarının, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar Borsa İstanbul AŞ'de alım satıma konu edilemeyecek paylar statüsüne alınması gerektiğini kararlaştırdı.

Bu statünün, söz konusu payları borsa dışında satın alacak kişiler için de geçerli olacağı belirtildi.

Kurul ayrıca, donmuş oy haklarına sahip payların genel kurul toplantılarındaki toplantı nisabında dikkate alınmamasına karar verdi. Oy haklarının, Kurulun aksi yönde karar verme yetkisi saklı kalmak üzere, zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını izleyen ilk gün herhangi bir ek işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden çözüleceği bildirildi.

Pay sahipleri yargı yoluna başvurabilecek

SPK kararında, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle, Peker GYO paylarının Tera Yatırım Holding tarafından devralındığının kamuya açıklandığı tarihte şirket ortağı olan yatırımcıların, varsa oluşan zararlarının tazmini için Tera Yatırım Holding AŞ'ye karşı yargı yoluna başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerine de hükmedildi.