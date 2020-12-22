SPK’dan üst düzey isim BtcTurk’e katıldı

Yapılan açıklamaya göre, kriptoparaların alım satımının yapılabildiği borsa olan BtcTurk, üst düzey bir transfer gerçekleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Bora Oruç, BtcTurk Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi.

Bora Oruç, yeni görevi ile ilgili yaptığı değerlendirmede bir kamu kuruluşundan özel sektöre geçiş yapmanın duygusal açıdan da farklı olduğunu belirterek; “Yepyeni bir deneyime yelken açmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni bir okula başlar gibi hissediyorum. Ayrıca finansın geleceğini temsil eden yeni nesil bir dünyanın parçası olmak da ayrı bir heyecan kaynağı... Hepimizin bildiği gibi finans piyasasının olmazsa olmazı güvendir. Ben de, yedi yılı aşkın zamandır finansal vizyonu, sistematik yapısı ile Türkiye finans sektörünün referans kaynaklarından biri haline gelen BtcTurk ile yola devam etmekten gurur duyuyorum” dedi.

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri de; “Bora Oruç gibi değerli bir finans profesyonelinin BtcTurk’e katılması hem şirketimiz, hem de ülkemizdeki Bitcoin ve kriptopara sektörü ve paydaşlarımız açısından çok önemli bir adım niteliğinde… Düzenleyici kamu kurumu tarafından henüz düzenlenmemiş bir sektörün lider oyuncusu olarak; kurulduğumuz günden bu yana bir düzenlemeye tabi gibi çalışmayı sorumluluğumuz olarak gördük ve bu yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve ülkemizin dijital ekonomisine duyduğumuz güvenle kısa süre önce ödenmiş sermayemizi 15 milyon TL’den 19 milyon TL’ye çıkardık ve son 3 yılda da 3 kat büyüme gösterdik. Bora Oruç’un aramıza katılmasıyla 2021 yılında da büyük başarılara imza atacağımıza inancım tam” açıklamasında bulundu.