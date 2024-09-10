SporAra ve Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye'den yeni iş birliği

SporAra ile Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği arasındaki protokol imza töreni, BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törende protokole, SporAra Genel Müdürü Elif Haskırış ile Fenerbahçe Basketbol Takımı eski kaptanlığını da yapan Milli Basketbolcu ve Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği Başkanı Serap Yücesir imza attı.

Pickleball’un daha erişilebilir olması adına önemli bir adım

Elif Haskırış törende yaptığı konuşmada, “SporAra olarak amacımız, sporu herkes için erişilebilir hale getirmek. İçeriğinde 30’dan fazla spor dalı olan pazar yerimizde; aktivite, eğitim ve turnuvalara yer veriyoruz. Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği ile yaptığımız anlaşma sayesinde, bu sporun Türkiye’deki gelişimine katkı sağlamayı ve pickleballu büyük kitlelere taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Serap Yücesir de, "Deprem bölgesi dahil olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık. Önümüzdeki yıl için hedefimiz bunun çok daha fazlası. Bu nedenle Sporara’nın dijital altyapısı ile bu alandaki bilgi ve tecrübesini arkamızı alarak Türkiye genelinde pickleball sporunu daha bilinir hale getireceğiz” dedi.

Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilcisi Davut Güngör de etkinlikte yaptığı konuşmada Pickleball hakkında bilgi paylaşımı yaptıktan sonra, BTM içerisindeki toplantı alanında kurulan oyun alanında uygulamalı olarak Pickleball dersi verdi.