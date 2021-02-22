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Sport In Street, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markalarından biri olan FLO Mağazacılık bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sport In Street, beşinci mağazasını Marmara Park AVM’de açtı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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FLO’nun 129 mağazayla hizmet vermeye devam eden Sport In Street, mağaza yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor.

FLO Mağazacılık bünyesinde, dünyaca ünlü spor markalarının binlerce çeşit ayakkabı ve tekstil ürünlerini tüketicilere sunan Sport In Street, 642 metrekarelik beşinci mağazasını Marmara Park AVM’de açtı.