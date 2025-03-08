Sporun kadın kahramanları Memorial’da buluştu

Hayati ARIGAN

Memorial Sağlık Grubu’nun sağlık sponsoru olduğu dünya ve Türkiye rekortmeni kadın sporcular Şahika Ercümen ve Aysu Türkoğlu, Dünya Kadınlar Günü özelinde 'Zirvenin İzinde: Sporun Kadın Kahramanları’ başlıklı özel bir söyleşide buluştu. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz’ün moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, kadın sporcuların ilham veren başarı yolculukları konuşuldu.

Zorlu PSM’deki etkinliğe Memorial çalışanları ve genç sporcular katıldı. Sporun sınırlarını zorlayan kadın kahramanların ilham veren hikâyeleri paylaşıldığı ve Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz’ün moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, serbest dalış milli sporcusu Şahika Ercümen ve açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, kendi branşlarında ulaştıkları rekorları, zorlu süreçlerde nasıl motive olduklarını ve sporda kadın olmanın getirdiği deneyimleri anlattı.

“Çalışanlarımızın yüzde 70’i kadın”

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz çalışan 7.500 çalışandan yüzde 70’inin kadın olduğunu ifade ederek, “Biz güzel bir sağlık hizmeti sunabiliyorsak bu kadınlar sayesinde. Ve kadınların hem kurumumuzda, hem ülkemizde, hem dünyada çok önemli, çok değerli bir yeri var. Buna biraz daha dikkat çekmek için yaptığımız bir etkinlik bu” dedi.

“Amacımız güçlü kadınların ilham olması”

‘Bugün söyleşi için sporda başarılı olan kadınlarımızı seçtik’ diyen Uludüz, “Ama bu spor burada biraz sembolik. Burada önemli olan başarılı, güçlü kadınları ön plana çıkarmak, o hikayeleri herkesle paylaşmak. Daha fazla genç kızımıza, kadınımıza ilham olması için düzenlediğimiz bir etkinlik oldu” diye konuştu.

“Kadınların cesaretine, hayallerine inanıyoruz”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, başarılarıyla bizlere ilham veren, azimleriyle sınırları aşan çok değerli iki kadın sporcumuzla birlikte kutladıklarını belirten Uludüz, “Bizim için spor, sanat ve sağlık ayrılmaz bir bütün. Başarıya giden yolda bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak en büyük güç kaynağımız. Biz de bu anlayışla, sporcularımızın sağlık yolculuklarında yanlarında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu etkinliğin, sadece sporcularımıza değil, her yaştan insana ilham vermesini diliyorum. Kadınların gücüne, cesaretine ve hayallerine inanıyoruz” dedi.