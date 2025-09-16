Spotify’dan ücretsiz dinleyicilere sürpriz: Artık istedikleri şarkıyı seçebilecekler

Dijital müzik platformu Spotify, ücretli abonelere kayıpsız ses desteği sunmaya başladığını açıklarken, ücretsiz kullanıcılar için de dikkat çeken bir yeniliği duyurdu.

Buna göre ücretsiz kullanıcılar, artık istedikleri şarkıyı seçip çalabilecek, arama yaparak belirli parçaları açabilecek ve sosyal medyada paylaşabilecek.

“Seç ve Çal”, “Ara ve Çal”, “Paylaş ve Çal”

Spotify, ücretsiz kullanıcıların erişimine açılan bu yeni özellikleri sırasıyla “Seç ve Çal”, “Ara ve Çal” ve “Paylaş ve Çal” olarak adlandırıyor.

* Seç ve Çal: Kullanıcılar, uygulamada oynat tuşuna basarak istedikleri herhangi bir şarkıyı baştan sona dinleyebilecek.

* Ara ve Çal: Belirli bir parçayı aratıp dinleme imkanı sunulacak.

* Paylaş ve Çal: Özellikle sosyal medya entegrasyonu öne çıkıyor. Instagram üzerinden şarkılar sesli olarak Hikayelerde paylaşılabilecek veya Instagram Notları’na eklenebilecek.

Günlük sınırlamalar olacak

Spotify, bu özelliklerin dünya genelinde ücretsiz kullanıcılara sunulacağını duyurdu. Ancak Premium kullanıcıların deneyimi ile eşit olmayacak.

Şirket, ücretsiz mobil deneyimi kullananlara belirli bir “isteğe bağlı zaman” tanıyacak. Bu süre dolduğunda uygulama tekrar karışık çalmaya geçecek ve kullanıcılar yalnızca saat başına sınırlı sayıda atlama hakkına sahip olacak.

Daha önce ücretsiz kullanıcılar mobil cihazlarda yalnızca sınırlı atlamalarla şarkıları karışık şekilde dinleyebiliyordu. Spotify, yeni düzenlemeyle kullanıcıların YouTube gibi rakip platformlara yönelmesini engellemeyi hedefliyor.