SSAB’ın tercihi Ermaksan oldu

24 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Ermaksan’ın tamamen kendi öz kaynaklarıyla ve Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği makinesi şirketin ABD’deki lokasyonu ErmakUSA aracılığıyla SSAB firmasına teslim edildi. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan, dünyanın en büyük çelik üreticisi SSAB firmasına teslim ettikleri ürün ile bölge pazarında önemli bir adım daha attıklarını vurguladı. Özkayan, küresel müşteri beklentileri doğrultusunda Endüstri 4.0’a uygun akıllı makineler ürettiklerine vurgu yaparak, Kuzey Amerika pazarına ihraç ettiği bu uzunluktaki 2’nci ürün olan makinenin kusursuz kesim, yüksek hız ve kendi geliştirdikleri yazılımlar ile tercih sebebi olduğunu söyledi. ErmakUSA ile ABD pazarındaki etkinliklerini her geçen gün artırdıklarının altını çizen Özkayan, şirket olarak geleceğin teknolojilerini üretmeye devam edip, üretimde verimliliğe ve katma değere odaklanacaklarını kaydetti.

Ermaksan’ın ileri teknoloji ile geliştirdiği lazer teknolojisi üretim verimliliğine ve sürekliliğine katkı sağlarken, şirketin ürettiği yenilikçi makineler, otomotiv ve havacılık başta olmak üzere, üretim sektörünün pek çok aşamasında kullanılıyor. Ermaksan, Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni teknolojiyi de hayata geçirdi.