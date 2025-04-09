Stablex'de üst düzey atama

Stablex Genel Müdürü görevine Burcu Küçükünal atandı. Küçükünal'ın liderliğinde Şirket, sektördeki konumunu sağlamlaştırmayı ve Türkiye'nin en güvenilir dijital varlık platformlarından biri olmayı hedefliyor.

Bankacılık ve finans alanında 20 yıllık tecrübe

Küçükünal, 2010 yılında Akbank'a katıldı ve son olarak 2022 yılında Akbank Dijital Tasarım ve İnovasyon Bölüm Başkanı olarak çalıştı. "Akbank Mobil", "Açık Bankacılık", "Juzdan" gibi platformların geliştirilmesinde liderlik rolü üstlenen Küçükünal, Akbank LAB'in yöneticiliğini yürüttüğü dönemde fintek işbirliklerinden yenileşim projelerine ve kurumsal girişimcilik modellerine kadar birçok stratejik projede yer aldı. Küçükünal, 2024 yılında, bu görevlerine ek olarak Stablex Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

Akbank'taki görevlerinin yanı sıra girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemine de aktif katkılarda bulunan Burcu Küçükünal, Endeavor Türkiye ile çeşitli hızlandırma programları kurgulayıp yürüttü. She Loves Tech, ARF, ITÜ Çekirdek ve TÜBİTAK gibi kurumların platformlarında birçok girişime mentörlük yapan Küçükünal, Türkiye'de "Web3" ve "blockchain" topluluklarını destekledi. "ReFi Türkiye" programının kurulmasına öncülük eden Küçükünal, Sabancı Holding'in girişim sermayesi fon yönetim ekibiyle yerel ve küresel yatırım fırsatları üzerinde yakın çalışmalara imza attı.