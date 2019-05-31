Standart Profil, Çin’deki fabrikasını devreye aldı

31 Mayıs 2019

Standard Profil, 8 bin kişilik ailesiyle dünyanın en büyük otomobil markalarına üretim yaparken bugün Çin’den Fas’a, Meksika’dan Güney Afrika’ya kadar 7 ülkede 12 fabrika ile faaliyet gösteriyor. Operasyonlarını her geçen gün genişleten Standard Prodil Grubu, mart ayında 6 milyon avro tutarındaki yatırımla Çin’de Jingzhou Fabrikası’nı hayata geçirdi.

Bu fabrika ile Çin’deki operasyonlarını yönetmeyi planlayan firma, 66 bin metrekarelik alanda kurduğu tesiste, yılda 2 milyon adet sızdırmazlık sistemi kapasitesiyle üretim yapacak. Firma, söz konusu tesisle Geely, Volvo, Audi, SGM, Renault, Saleen gibi otomotivin en büyük üreticilerinin sızdırmazlık elemanlarının tedarikini yapacak.

Halihazırda 2011 yılından bu yana Çin’de faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Standard Profil Grubu CEO’su Turhan Semizer, “Yeni yatırımla faaliyetlerimizi ülke çapında genişleteceğiz. Jingzhou Fabrikası ile Çin pazarındaki ve Asya-Pasifik bölgesindeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

25 markaya üretim yapıyor

Firmalarının temelinin 1977 yılında atıldığını ve faaliyete yedi kişilik bir ekiple başlandığını aktaran Semizer, “Bugün itibarıyla ürünlerimiz 45 ülkeye ulaşıyor. Küresel ölçekte yaklaşık 8 bin kişiyi istihdam ediyoruz global otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretiyoruz. Halihazırda 25 otomobil markasına üretim yapıyoruz” dedi. Semizer, 2018 yılını 394 milyon euroluk satış geliri ile tamamladıklarını sözlerine ekledi .

Halen İstanbul, Düzce ve Manisa’nın yanı sıra İspanya, Fas, Çin, Güney Afrika, Bulgaristan ve Meksika’da da üretim yaptıklarını belirten Turhan Semizer, “Toplam 12 fabrikayla özel sızdırmazlık çözümleri üreten grubumuz, küresel ölçekte 11 satış ve mühendislik ofisine ve üç Ar-Ge merkezine sahip. Audi, Renault, Volkswagen, Volvo gibi dünya devi müşterilerimize üretim yaparken Standard Profil Grubu sızdırmazlık ürünleri Avrupa’daki her beş araçtan birinde kullanılıyor” dedi.