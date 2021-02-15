STAR Rafineri, 2020'de üretim hedeflerini aştı

SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri, 2020 yılına ilişkin sonuçları açıklandı. Dizayn petrol işleme kapasitesi 10 milyon ton ham petrol olan STAR Rafineri, üretim planını değişen koşullara hızla adapte ederek bu miktarı 10,5 milyon tona çıkardı. 2020 yılında yaklaşık 10,3 milyon tonluk satış gerçekleştiren STAR Rafineri, bu satışların yaklaşık yüzde 70’ini iç pazara yaparak, Türkiye ekonomisine öngörülen katkıyı da sağlamış oldu.

Verilen bilgiye göre, faaliyetlerine başladıktan bir yıl sonra üretimden satışları ile İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2019 yılı ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesine 5’inci sıradan giriş yapan STAR Rafineri, gelişmiş konfigürasyonu sayesinde 100’den fazla petrol çeşidini işleyebilme kabiliyetine sahip. Türkiye’de üretilen ham petrolü işleyen iki kuruluştan biri olan STAR Rafineri, bu açıdan da yurt ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

"Aylık bazda yüzde 100’ü aşan kapasitelerle üretim yaptık"

STAR Rafineri’nin yüksek performansıyla üretim ve sürdürülebilirlik açısından sektöre güven verdiğini ifade eden SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, “Petkim’in hammaddesi naftanın tedarikinin yanı sıra iç piyasaya yaptığımız satışlarla Türkiye’nin cari açığının azalmasına önemli bir katkı sağladık. STAR Rafineri’de sahip olduğumuz ileri teknoloji, Petkim’e entegre yapımız, dijital dönüşüme elverişli modelimiz, etkin üretim planlama ve optimizasyon süreçlerimiz sonucunda bu olağanüstü dönemi başarıyla yönettik. Pandemi nedeniyle talebi azalan jet yakıtı üretim kapasitemizi hızla motorine dönüştürüp kesintisiz üretime devam edebildik. Özellikle 2020’nin ikinci yarısından itibaren aylık bazda yüzde 100’ü aşan kapasitelerle üretim yaparak dizayn kapasitesi 10 milyon ton olan rafinerimizin ham petrol işleme hacmini 10,5 milyon tona çıkardık.” diye konuştu.

"250 milyon doların üzerinde bir kredi geri ödemesi gerçekleştirdik"

2020’de petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle rafineri marjlarının da düşük seyrettiğine dikkat çeken Mammadov, “6,3 milyar dolarlık değeriyle Türkiye’de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, bu zorlu yılda, 250 milyon doların üzerinde bir kredi geri ödemesi gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra rafinerimizin depolama kapasitesi ve operasyonel esnekliğini artıracak yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda, yaklaşık 45 milyon dolarlık yatırım bütçesine sahip olan ‘Rafinerinin Esnekliğinin, İşletilebilirliğinin ve Karlılığının İyileştirilmesi Projesi’ni (IFOP) bu yıl devreye alacağız. IFOP Projesi ile birlikte toplamda yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan ve çoğu ilave depolama kapasitesi ile ilgili olan yeni yatırımlarımızı da 2022 yılında tamamlamayı planlıyoruz.” dedi.