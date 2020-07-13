STAR Rafineri, 20.8 milyar TL üretimden satış ile İSO 500'de

13 Temmuz 2020

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019”da ilk kez yer alan STAR Rafineri, listeye 5'inci sıradan girdi. 2019 yılı üretimden satışlara göre oluşturulan İSO 500’de Petkim ise 17’nci sırada yer aldı.

SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’da 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurduğu STAR Rafineri, tam kapasite üretime geçtiği ilk yılda ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesine 5’inci sıradan girdi. Resmi açılışı Ekim 2018’de yapılan STAR Rafineri’nin 2019 yılında üretimden satışları 20 milyar 831 milyon TL’yi buldu. Yıllardır İSO 500’de üst sıralarda yer alan SOCAR Türkiye’nin bir diğer iştiraki Petkim ise 9 milyar 233 milyon TL’lik satış ile 17’nci sırada yer aldı.

Yılda 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, İSO'nun ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde iki şirketiyle yer alan SOCAR Türkiye'nin ‘üretimdeki gücünü’ de gözler önüne serdiğini vurguladı.

Türkiye’de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı unvanına sahip olan STAR Rafineri ile İSO 500’de ilk beşte yer almaktan dolayı büyük gurur duyduklarını dile getiren Mammadov, şunları kaydetti:

“10 milyon ton yıllık ham petrol işleme kapasitesine sahip olan rafinerimiz, yılda 4,8 milyon ton dizel ve 1,6 milyon ton naftanın yanı sıra ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden oluşan jet yakıtı ve LPG gibi ürünlerin de üretimini gerçekleştiriyor. Ekim 2018’de resmi açılışını yaptığımız tesisimiz 2019 yılında tam kapasite üretime geçerken, 2019 yılı sonu itibarıyla rafinerimizde işlediğimiz ham petrol miktarı 7,1 milyon tonu buldu. İç piyasaya sunduğu stratejik ürünler sayesinde Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına önemli bir katkı sağlayan rafinerimizin önümüzdeki yıllarda listede daha üst sıralarda yer alacağına inanıyoruz. Yıllardır Petkim ile yer aldığımız Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde artık STAR Rafineri ile de varız. Türkiye’de stratejik alanlarda faaliyet gösteren iki dev tesisimiz ile üretimdeki gücümüzü ortaya koyduğumuz için mutluyuz.”