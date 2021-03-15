Star Rafineri, 'Global Lighthouse Network’e seçildi

Star Rafineri, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF), üretimde endüstri 4.0 teknolojilerini en iyi kullanan tesisleri kabul ettiği 'Global Lighthouse Network’üne girdi.

Star Rafineri'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en dijital rafinerilerinden biri olma hedefi doğrultusunda daha kurulum aşamasında teknolojik donanıma 70 milyon doların üzerinde yatırım yapan Star Rafineri, WEF'in dünyanın en ileri teknolojisine sahip üretim tesislerinin yer aldığı Global Lighthouse Network’üne seçildi. ‘Geleceğin Fabrikaları’nın yer aldığı Global Lighthouse Network’üne seçilen dünyadaki ilk rafineri olan Star Rafineri, aynı zamanda 2021 yılında Türkiye’den bu ağa giren tek şirket oldu.

Motorin ve jet yakıt üretimini yüzde 10 artırdı

Verilen bilgiye göre Star Rafineri’yi ‘Geleceğin Fabrikaları Ligi’ne taşıyan en önemli adım, kuruluş aşamasından itibaren ileri teknoloji donanımı için hayata geçirilen 70 milyon dolarlık yatırım oldu. Bakım süreçleri de dâhil olmak üzere rafinerideki varlıkların performans yönetiminin dijital olarak takip edilmesi, tesisin dijital ikizinin oluşturulması, makine öğrenmesi gibi alanları içeren ve oldukça kritik öneme sahip bu yatırımlarla, Star Rafineri’nin motorin ve jet yakıt üretiminde yıllık yüzde 10’luk verim artışı sağlandı. Yine rafineride yakıt olarak kullanılan doğal gaz tüketimi 2020'de, bir önceki yıla göre yüzde 6 azaltılırken karbon emisyonunda 178 bin tonluk düşüş, su tüketiminde ise yılda 406 bin tonluk bir tasarruf sağlandı. Tüm bu sonuçlar Star Rafineri’nin 2020 faiz, amortisman ve vergi öncesi kârına da yansıdı ve 35 milyon dolarlık katkı sundu.

Ödül töreni Davos'ta yapılacak

Dünyada yenilikçi dijital uygulamalar standardı konusunda şirketler için karşılaştırma ölçütleri oluşturan Global Lighthouse Network, endüstri 4.0 teknolojilerini süreçlerine en iyi uygulayan şirketlerden oluşan bir platform. 2020 yılı başında bu platforma girmek üzere başvuruda bulunan STAR Rafineri, sahada yapılan incelemeler ve jürinin değerlendirmeleri sonucunda bu lige girmeye hak kazandı. WEF tarafından yapılan açıklamada Türkiye’den sadece Star Rafineri’nin yer aldığı Global Lighthouse Network’ün yeni üyeleri duyuruldu. Pandemi nedeniyle bu yıl WEF’in Davos’taki toplantıları yaz aylarına ertelendiği için ödüllerin sunumu da bu dönemde gerçekleştirilecek.

Önce Petkim, sonrasında Star Rafineri

Endüstri 4.0 teknolojilerini en iyi kullanan tesislerin kabul edildiği Global Lighthouse Network’te yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, “2020 yılında bu lige Türkiye’den seçilen tek şirket Petkim olmuştu. Bir yıl sonra ise rafineri-petrokimya entegrasyonunu hayata geçirdiğimiz bir diğer iştirakimiz Star Rafineri bu özel lige girdi. Grubumuz bünyesindeki iki şirketimizle, böylesine önemli bir ödülü peş peşe almak bizlere büyük gurur veriyor. Star Rafineri’nin dünya genelinde bu ödülü alan ilk rafineri olması da dijitalleşme konusunda dünyaya örnek olacak düzeyde bir dijital işleyişe sahip olduğunu gösteriyor.” dedi.