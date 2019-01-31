STAR Rafineri ilk ürün satışını yaptı
SOCAR'ın İzmir Aliağa'da kurduğu STAR Rafineri, ilk ürün satışını yaptı. Genel Müdür Mesut İlter "Petkim'e nafta tedarikini gerçekleştirip, ilk faturayı kestik" dedi. (Mehmet Kara)
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