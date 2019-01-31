ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

STAR Rafineri ilk ürün satışını yaptı

SOCAR'ın İzmir Aliağa'da kurduğu STAR Rafineri, ilk ürün satışını yaptı. Genel Müdür Mesut İlter "Petkim'e nafta tedarikini gerçekleştirip, ilk faturayı kestik" dedi. (Mehmet Kara)

STAR Rafineri ilk ürün satışını yaptı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.