Star Rafinerisi, Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi oldu
İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, Socar Turkey Enerji AŞ'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımı bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebileceği belirtildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Star Rafinerisinin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1,5 milyar dolar azaltacak." dedi.
Varank, "Petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA