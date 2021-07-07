Starbucks, CarrefourSA marketlerde

Hizmet ağını genişletme çalışmaları kapsamında Starbucks, CarrefourSA ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında ilk Starbucks kiosku İstinye CarrefourSA Hiper'de hizmet vermeye başladı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre Starbucks, Türkiye genelinde hizmet verdiği noktalarının sayısını her geçen gün artırıyor. İstinye CarrefourSA Hiper'de açılan Starbucks kiosku, tüm içeceklerini, gıda ürünlerini ve kahve çekirdeklerini CarrefourSA müşterileriyle buluşturuyor.

Verilen bilgiye göre Starbucks, Anadoluhisarı CarrefourSA Gurme’de yeni bir kiosk noktasıyla da hizmet vermeye başladı. Starbucks, sürdürülebilir geleceğe sunduğu katkıyı artırma hedefleri doğrultusunda, hizmet noktalarında geri dönüşümlü malzeme ve sistemler kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, iş birliğiyle Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, müşterilere hizmetin doğrusunu sunmak için marka iş birlikleriyle alışveriş deneyimini sürekli geliştirdiklerini bildirdi. Kartallıoğlu, "Müşterilerimize alışveriş yaparken bir kahve molası, hatta kahvelerini içerken alışveriş yapma imkânı sunuyoruz. Böylelikle tüm ihtiyaçlara aynı adreste cevap verebiliyoruz." ifadelerini kullandı.