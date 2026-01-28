Starbucks satışlarda beklentiyi aştı, kâr tahminlerin altında kaldı

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, yeni CEO Brian Niccol yönetimindeki ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı.

Şirket, kârlılık tarafında analist beklentilerinin bir miktar gerisinde kalsa da operasyonel anlamda son iki yılın en kritik büyüme verilerine imza attı.

Gelirde beklenti aşıldı, kârda sapma yaşandı

28 Aralık'ta sona eren mali yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal raporlara göre Starbucks, söz konusu dönemde 9,92 milyar dolar gelir elde ederek, 9,67 milyar dolarlık piyasa öngörüsünü geride bıraktı.

Yıllık bazda net satışlarını yüzde 6 oranında artıran şirket, kârlılık kaleminde ise daha temkinli bir tablo çizdi. Hisse başına düzeltilmiş kâr, 59 sentlik beklentiye karşılık 56 sent olarak gerçekleşti.

Müşteri trafiğinde iki yıl sonra bir ilk

Raporun en dikkat çekici noktası, Starbucks mağazalarındaki hareketlilik oldu. Küresel ölçekte karşılaştırılabilir mağaza satışları, yüzde 2,3'lük artış beklentisini neredeyse ikiye katlayarak yüzde 4 yükseldi.

Daha da önemlisi, müşteri trafiği yüzde 3 artış göstererek son iki yılda ilk kez pozitif bölgeye geçti.

Çin pazarında güçlü toparlanma

Şirketin ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin'de de işler yolunda gitmeye başladı. Bir süredir yerel rakiplerin baskısı altında olan Starbucks, Çin'deki karşılaştırılabilir mağaza satışlarında yüzde 7'lik bir büyüme kaydederek toparlanma sinyali verdi.