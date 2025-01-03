Starbucks Türkiye ürünlere zam yaptı: Küçük boy filtre kahve 115 TL oldu
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks ürünlerine yeni yıl ile birlikte zam geldi. Yeni fiyatlara göre küçük boy (Tall) sade filtre kahve yüzde 65 artışla 70 liradan 115 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
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Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, 3 Ocak 2025 tarihi ile birlikte birlikte Türkiye fiyatlarında güncellemeye gitti.
Fiyat tarifesinde değişikliğe giden Starbucks’ta en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahve fiyatı yüzde 65 artışla 115 TL'ye yükseldi.
Buna göre, küçük filtre kahve 115, orta boy kahve 125, büyük boy kahve ise 140 TL’ye yükseldi.