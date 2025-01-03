Starbucks Türkiye ürünlere zam yaptı: Küçük boy filtre kahve 95 TL oldu
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks ürünlerine yeni yıl ile birlikte zam geldi. Yeni fiyatlara göre küçük boy (Tall) sade filtre kahve 70 liradan 95 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
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Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, 3 Ocak 2025 tarihi ile birlikte birlikte Türkiye fiyatlarında güncellemeye gitti.
Fiyat tarifesinde değişikliğe giden Starbucks’ta en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahve fiyatı 95TL'ye yükseldi.
Buna göre, küçük filtre kahve 95, orta boy kahve 105, büyük boy kahve ise 115 TL’ye yükseldi.