Startup’lar Mercedes projesiyle büyüyor
Mercedes-Benz StartUP projesine ilginin arttığına ve bu yıl 600’ün üzerinde başvuru yapıldığına dikkat çeken Süer Sülün, “Türkiye’nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekliyoruz, Startup’lardan aldığımız enerjiyi de şirket kültürüne taşıyoruz” dedi.
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