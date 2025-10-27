Starwood projesinde yıllık 400 bin euro maliyet avantajı
Starwood Orman Ürünleri ile iş birliği yaptığı projede Siemens; yenilikçi mühendislik çözümlerine yeni bir halka daha eklemiş oldu.
Starwood’un 13 ayrı üretim ünitesinde enerji verimliliği odaklı uygulamalarla enerji tüketiminde yüzde 68’e varan tasarruf, yıllık 400 bin euro’nun üzerinde maliyet avantajı ve yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonu azaltımı sağlandı. Endüstrinin sürdürülebilirlik vizyonu ele alındığında Siemens, çözümleriyle bu meşaleyi tek başına taşıyor.
Türkiye’nin entegre ağaç sektöründe en yüksek üretim hacmine sahip firması olan Starwood Orman Ürünleri, Siemens Türkiye ile gerçekleştirdiği enerji verimliliği projesiyle çevresel sürdürülebilirlik ve maliyet tasarrufu alanlarında dikkat çekici sonuçlara ulaştı. İnegöl’deki dev üretim tesisinde hayata geçirilen proje, Siemens’in yenilikçi mühendislik çözümleriyle sektörde örnek gösterilen bir dönüşüm sürecini tamamladı.
Dünyada ilk kez uygulanan teknolojiler de kullanıldı
Siemens Türkiye’nin danışmanlığında yürütülen proje kapsamında, Starwood’un 13 ayrı üretim ünitesinde enerji verimliliği odaklı uygulamalar devreye alındı. Bu çalışmalar sonucunda enerji tüketiminde %68’e varan tasarruf, yıllık 400 bin euro’nun üzerinde maliyet avantajı ve yaklaşık 4.000 ton karbon emisyonu azaltımı sağlandı. Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, dünyada ilk kez uygulanan bazı teknolojilerin Starwood tesislerinde başarıyla devreye alınması oldu. Siemens Türkiye, bu projeyle yalnızca enerji verimliliği değil, aynı zamanda üretim süreçlerinin dijitalleşmesi ve kaynakların daha etkin kullanımı konusunda da önemli bir katkı sundu.
Starwood Orman Ürünleri ise bu iş birliğiyle hem çevresel etkilerini azaltmayı hem de üretim maliyetlerini düşürmeyi başardı. Şirket, fosil yakıt kullanımını minimize ederek biyoyakıt sistemlerine geçiş yaptı. Ayrıca, üretimde ortaya çıkan sıcak gazları atmosfere göndermek yerine yanma işleminde kullanarak enerji geri kazanımı sağladı.
Bu yaklaşım, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirildi. Starwood ve Siemens Türkiye’nin bu iş birliği, sanayi sektöründe sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonunun başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor. Proje, enerji verimliliği alanında Türkiye’deki diğer üreticilere ilham verici bir model sunuyor.