Starwood projesinde yıllık 400 bin euro maliyet avantajı

Starwood’un 13 ayrı üretim ünitesinde enerji verimliliği odaklı uygulamalarla enerji tüketiminde yüzde 68’e varan tasarruf, yıllık 400 bin euro’nun üzerinde maliyet avantajı ve yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonu azaltımı sağlandı. Endüstrinin sürdürülebilirlik vizyonu ele alındığında Siemens, çözümleriyle bu meşaleyi tek başına taşıyor.

Türkiye’nin entegre ağaç sektöründe en yüksek üretim hacmine sahip firması olan Starwood Orman Ürünleri, Siemens Türkiye ile gerçekleştirdiği enerji verim­liliği projesiyle çevresel sürdü­rülebilirlik ve maliyet tasarru­fu alanlarında dikkat çekici so­nuçlara ulaştı. İnegöl’deki dev üretim tesisinde hayata geçi­rilen proje, Siemens’in yenilik­çi mühendislik çözümleriyle sektörde örnek gösterilen bir dönüşüm sürecini tamamladı.

Dünyada ilk kez uygulanan teknolojiler de kullanıldı

Siemens Türkiye’nin danış­manlığında yürütülen proje kapsamında, Starwood’un 13 ayrı üretim ünitesinde enerji verimliliği odaklı uygulamalar devreye alındı. Bu çalışmalar sonucunda enerji tüketiminde %68’e varan tasarruf, yıllık 400 bin euro’nun üzerinde maliyet avantajı ve yaklaşık 4.000 ton karbon emisyonu azaltımı sağ­landı. Projenin en dikkat çeki­ci yönlerinden biri, dünyada ilk kez uygulanan bazı tekno­lojilerin Starwood tesislerin­de başarıyla devreye alınma­sı oldu. Siemens Türkiye, bu projeyle yalnızca enerji ve­rimliliği değil, aynı zamanda üretim süreçlerinin dijitalleş­mesi ve kaynakların daha et­kin kullanımı konusunda da önemli bir katkı sundu.

Starwood Orman Ürünleri ise bu iş birliğiyle hem çevre­sel etkilerini azaltmayı hem de üretim maliyetlerini dü­şürmeyi başardı. Şirket, fosil yakıt kullanımını minimize ederek biyoyakıt sistemleri­ne geçiş yaptı. Ayrıca, üretim­de ortaya çıkan sıcak gazları atmosfere göndermek yeri­ne yanma işleminde kullana­rak enerji geri kazanımı sağ­ladı.

Bu yaklaşım, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kap­samında belgelendirildi. Starwood ve Siemens Türki­ye’nin bu iş birliği, sanayi sek­töründe sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonunun başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor. Proje, enerji verim­liliği alanında Türkiye’deki diğer üreticilere ilham verici bir model sunuyor.