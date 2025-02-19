Steag, İSKEN'de bulunan payını satmayı planlıyor

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Steag ve sahibi İspanyol özel sermaye şirketi Asterion Industrial Partners, İskenderun Enerji'deki %51'lik hissesi için teklifler arıyor.

Kaynaklar, tekliflerin 600 milyon dolar civarında gelmesinin beklendiğini, sürecin henüz erken aşamada olduğunu ve bir anlaşmanın gerçekleşeceğinin garantisi olmadığını söyledi.

İSKEN'in kalan yüzde 49'luk hissesi OYAK Birleşik Enerji AŞ'ye ait bulunuyor.