Stellantis 2022 yılını rekor finansal sonuçlarla kapattı

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, 2022 yılını global çapta büyüme rakamlarıyla kapattı.

Grubun net gelirleri, yüzde 18’lik artış ile 179,6 milyar euroya ulaşırken, düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) ise yüzde 13 marj ve tüm segmentlerdeki kârlılığı artarak 23,3 milyar euro oldu. Yalnızca otomotiv değil, mobilite çözümleriyle de 2022 yılında dikkati çeken grubun net kazancı yüzde 26’lık artışla 16,8 milyar euro oldu.

2022 yılında güçlü kârlılık ve net nakit sinerjisi ile 7,1 milyar euro endüstriyel serbest nakit akışı yakalayan Stellantis, yaklaşık olarak 5 milyar euro net nakit faydası elde etti. Bütün bunların yanı sıra 61,2 milyar euroluk kullanılabilir bir likiditeye sahip olan Stellantis’in hissedar onayına tabi olarak ödeyeceği temettü miktarı 4,2 milyar euro oldu.

Ocak 2021 tarihinde kurulan, global otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan Stellantis N.V., yenilikçi, sürdürülebilir çözümler ve mobilitenin geleceğine şekil verecek çalışmalarıyla 2022 yılını geride bıraktı.

2022 yılı finansal dönemi için rekor sonuçlar yayımlayarak birleşme sinerjilerinin gerçekleşmesini hızlandıran grup, ilk günden itibaren yürütme hızına net biçimde odaklanarak sağlam bir ticari performans inşa etti. “Dare Forward 2030” stratejik planını hız kesmeden uygulamaya devam eden Stellantis, mobilite özgürlüğünü korumaya da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, şunları kaydetti:

"Finansal sonuç rekorlarımızla, Dare Forward 2030 stratejik planına odaklanmış bir şekilde elektrikliye geçiş stratejimizin Avrupa’daki etkinliğini kanıtladık. Artık, 2023 yılından itibaren Kuzey Amerika’da ilk tamamen elektrikli araçlarımızla aynı dönüşüm yolculuğuna liderlik edecek teknolojiye, ürünlere, ham maddelere ve batarya ekosistemine sahibiz. Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkılarından dolayı her bir çalışanımıza ve ortaklarımıza derin şükranlarımı sunuyorum.”

Mart 2022 yılında tanıtılan, Dare Forward 2030, şirketin net gelirlerini 2030 yılına kadar (2021’e kıyasla) 2'ye katlayarak 300 milyar euroya çıkarma ve aynı zamanda 10 yıl boyunca çift haneli Düzeltilmiş Faaliyet Geliri marjlarını sürdürme hedefini sağlayacak önemsemek, teknoloji ve değer olarak 3 temel sütun üzerine inşa ediyor.