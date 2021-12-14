Stellantis, Factorial ile birlikte katı hal bataryaları geliştirecek

Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, batarya teknolojileri konusunda faaliyet gösteren Factorial Energy (Factorial) ile yüksek voltajlı katı hal batarya teknolojisini daha da geliştirmek için ortak bir geliştirme anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Factorial’in yüksek voltajlı katı hal (solid-state) batarya teknolojisinin geliştirilmesini kapsıyor. Elektrikli araçların sürüş menzilini daha da uzatacak olan bu teknoloji, aynı zamanda maliyetlerin düşürülmesine de olanak tanıyor.

İlk olarak geçen temmuz ayında düzenlediği EV (Elektrikli Araçlar) programında 2026 yılına kadar ilk katı hal batarya teknolojisini sunma hedefini açıklayan Stellantis, bu anlaşmayla ilk somut adımlarını da yansıtmış oldu.

Açıklamaya ilişkin açıklama yapan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “Factorial ve diğer bilinen batarya ortaklarımıza yaptığımız yatırımlar, elektrikli araç portföyümüz için en ileri teknolojiyi sağlamak için gereken hızı ve çevikliği sağlıyor. Bunun gibi girişimler, katı hal teknolojisini daha kısa sürede ve daha uygun maliyetle pazara sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Factorial Energy Kurucu Ortağı ve CEO’su Siyu Huang ise, “Dünyanın en ikonik otomobil markalarından bazılarına sahip olan, önde gelen küresel mobilite sağlayıcılarından Stellantis ile ortaklık anlaşmasına imza atmak bizim için büyük bir onur. Temiz, verimli ve güvenli katı hal batarya teknolojimizin kitlesel pazarlarda benimsenmesini sağlamak bizim için inanılmaz bir fırsat.” açıklamasını yaptı.