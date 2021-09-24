Stellantis Group’un açtığı ihaleyi Port Yarımca kazandı

OYAK Grubu şirketlerinden OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri, Japon Nippon Yusen Kaisha (NYK) Grubu ortaklığıyla hayata geçirdiği Port Yarımca, otomotiv sektörü için kritik öneme sahip bir iş birliğine imza attı.

Stellantis Group tarafından açılan ‘Bitmiş Araç Lojistiği İhalesi’ni kazanan Port Yarımca, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan dönemde Peugeot, Citroen, DS ve OPEL markalarına liman elleçleme, stoklama, terminal ve teknik destek hizmetleri sunacak.

Stellantis Group ve Port Yarımca, arasında ilk adımı atılan işbirliğinin, uzun yıllar sürecek sağlam bir çözüm ortaklığına dönüşeceği ve bu iş birliğinin ülke ekonomisine ve otomotiv sektörüne önemli katkılar sunması hedefleniyor.

İhracatın lokomotifi sayılan otomotiv sektörünün, ihtiyaçlarına karşılık vermek amacıyla hayata geçirilen Port Yarımca yatırımı, yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesi ve toplam 265 bin metrekare kapalı otoparkı ile sadece otomotiv sektörüne hizmet veriyor.