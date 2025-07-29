Stellantis ikinci yarı için temkinli toparlanma beklentisi açıkladı

Stellantis, yılın ilk yarısında 2,26 milyar euro zarar açıkladı; ikinci yarıda gelir ve marjlarda toparlanma bekleniyor.

Şirket, 2025’in ikinci yarısında net gelirde artış ve düşük tek haneli düzeltilmiş faaliyet kâr marjı bekliyor. Ayrıca endüstriyel serbest nakit akışında da iyileşme hedefleniyor.

Stellantis yılın ilk yarısında 74,26 milyar euro gelir elde ederken, 2,26 milyar euro zarar açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 5,65 milyar euroluk kârın tersine, önemli bir düşüşe işaret etti.

Şirket, tarifelerin ilk altı ayda 300 milyon euro maliyet yarattığını ve yıl genelinde bu etkinin 1,5 milyar euroya ulaşacağını öngörüyor. AB-ABD ticaret anlaşması kapsamında AB’den yapılan ihracata yüzde 15 gümrük vergisi uygulanırken, Kanada ve Meksika’dan gelen araçlarda yüzde 25 vergi söz konusu.

Yeni CEO Antonio Filosa, 2025’in “zor bir yıl” olduğunu kabul ederek, ikinci yarıda hacim ve marjlarda ilerleme beklediklerini söyledi.