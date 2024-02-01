Stellantis ile SIXT’ten sıfır karbon için stratejik anlaşma

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, bir yandan elektrikli mobilite için yatırımlarını güçlendirirken diğer taraftan küresel ölçekte büyüme hızını artırıcı işbirliği ve anlaşmalara imza atmaya devam ediyor.

2023 yılını güçlü ve hızlı büyümeyle kapatan Stellantis, 2024 ve sonrası için de bu ivmeyi artıracak çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda şirket, premium ulaşım hizmet sağlayıcısı SIXT ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Teslimatlar ilk çeyrekte başlayacak

Milyarlarca avro tutarındaki anlaşma kapsamında Stellantis, SIXT’in önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa ve Kuzey Amerika'da yer alan kiralık araç filoları için 250 bin adede kadar araç satışı gerçekleştirecek.

Anlaşma kapsamındaki ilk yüklü teslimat 2024’ün ilk çeyreğinde başlayacak ve teslimatlar yıl boyunca devam edecek. SIXT kiralama müşterileri, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall ve Maserati gibi ödüllü Stellantis markalarının çeşitli çekici araç seçeneklerinden yararlanacak.

SIXT’e yapılacak teslimatlar, şehir otomobillerinden SUV’lara, vanlara ve ticari araçlara (7 ve 9 koltuklular dahil) kadar çeşitli sınıfların yanı sıra en güncel yazılım ve bilgi-eğlence teknolojisi özelliklerini içeren batarya elektrikli araçlar (BEV) dahil farklı tahrik türlerini de içerecek.

2024 yılı için planlanan teslimat adetlerinin dışındaki siparişler, sipariş içerikleri, teslimat tarihleri, filo gereksinimleri ve talepler dikkate alınarak her iki şirket arasında esnek bir şekilde kararlaştırılacak. Bunun dışında Stellantis ve SIXT, Stellantis'in sunduğu veri birimi (DaaS) Mobilisights da dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki potansiyel iş birliği fırsatlarını da araştıracak ve SIXT'in hizmetine sunacak.

Sürdürülebilir ulaşım teknolojisi şirketine dönüşümün test sürüşü

Stellantis'in teslimatları sırasında SIXT’in araç kiralama filosundaki tam bağlantılı araç sayısı önemli ölçüde artacak. Böylece araçlar kiralama sonrası iade edildiğinde yakıt seviyesi ve kilometre gibi önemli telemetri verilerini otomatik olarak SIXT'e iletilebilecek araç sayısı da önemli ölçüde artacak. Bu, SIXT'nin şubelerindeki işlemleri kolaylaştırmasını sağlayacak ve müşterilere daha hızlı işlem ve daha iyi araç kullanılabilirliği gibi önemli avantajlar sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi Carlos Tavares, "SIXT ile gerçekleştirdiğimiz bu muhteşem anlaşmayla, müşterilerimize çığır açan araç ve teknolojilerle temiz, güvenli ve uygun fiyatlı ulaşım sağlama sözümüzü yerine getiriyoruz. İkonik markalarımızla neredeyse her ihtiyaca, her fiyat seviyesine ve yaşam tarzına uygun araçlar sunuyoruz. SIXT ile olan bu ortaklık, mevcut ve potansiyel Stellantis marka müşterilerinin, en gelişmiş tahrik, araç bağlantısı ve konfora sahip en güncel modellerimize ulaşmalarını sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda Stellantis'in sürdürülebilir bir ulaşım teknolojisi şirketine dönüşmesi sürecinde bu bizim için nihai bir test sürüşü ve kritik bir kontrol noktası olacak." ifadelerini kullandı.

SIXT’in büyüme stratejisini hızlandıracak

İkonik Stellantis markalarının çok sayıda aracını filolarında ağırlamayı sabırsızlıkla beklediklerini belirten SIXT Eş CEO'su Konstantin Sixt, "Tam kapsamlı bir ortakla yapmış olduğumuz bu anlaşma, müşterilerimize tüm ulaşım ihtiyaçları için en iyi seçeneği sunma sözümüzün altını çiziyor. Bu anlaşma, 2023’ün ilk dokuz ayında neredeyse yüzde 20’lik küresel gelir artışı elde ettikten sonra, 'Daha İyisini Bekle' adlı büyüme stratejimizi hızlandırmamızı sağlıyor. Elbette bu heyecan Avrupa ülkeleri için geçerli olduğu kadar dünyanın en büyük kiralama pazarı ve şirketimiz için en önemli pazar olan ABD pazarı için de geçerli." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre, her iki şirket de ulaşımı daha sürdürülebilir hale getirmeye kendini adamış durumda. Stellantis, Dare Forward 2030 stratejik planı kapsamında 2030 yılına kadar Avrupa'da sadece tamamen elektrikli binek otomobil satışı gerçekleştirmeyi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sattığı her iki araçtan birinin elektrikli olmasını hedefliyor. Şirket bu zorlu hedefe ulaşmak için yaklaşık 400 GWsa batarya kapasitesi ile elektrikli mobiliteye dönüşümde öncü bir rol üstleniyor. Stellantis, 2038 yılına kadar emisyonların tek haneli ve yüzdesel telafisi ile net sıfır karbonlu bir şirket olma yolunda ilerliyor.

Karbon ayak izini önemli ölçüde azaltacak

Batarya – elektrikliler dahil olmak üzere en ileri teknolojiye ve tahrik gücüne sahip Stellantis araçlarının satın alınmasına yönelik anlaşma aynı zamanda SIXT'in kiralık araç filosunun karbondioksit (CO2) ayak izini önemli ölçüde azaltma hedefiyle de uyumlu oluyor (2030 yılına kadar Avrupa'da yüzde 70 ila 90 arasında elektrikli araç payına ulaşma hedefi dahil).

SIXT, çevreci ve sürdürülebilir yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olarak kendi şarj altyapısına da yatırım yapıyor. Müşteriler SIXT uygulamasıyla yüzbinlerce halka açık şarj noktasına erişim sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra SIXT, kendi şubelerinde ve tesislerinde üretilen CO2 emisyonlarını mümkün olduğunca hızlı şekilde azaltmak da dahil olmak üzere sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunan bir ekosisteme sahip olmak için dönüşümüne tam gaz devam ediyor.