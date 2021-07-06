Stellantis, İngiltere’de elektrikli kamyonet üretecek

İngiltere'de yaygın şekilde kullanılan "Vauxhall" marka araçlarının üreticisi olan Stellantis, elektrikli kamyonetim üretimi için İngiltere'de yatırıma hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Ellesmere Port tesislerinde elektrikli kamyonet üretimi için 100 milyon sterlin (138,6 milyon dolar) hacminde yatırım yapılacak. Açıklamada, İngiliz hükümetinin bu yatırım planının ne kadarına katkıda sunacağı belirtilmedi.

Plan kapsamında ülkede bin kişiye istihdam sağlanacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu tesiste Vauxhalli, Opel, Peugeot ve Citroen markaları için de yeni elektrikli otomobil modelleri üretimi yapılmasının planlandığı aktarıldı. Açıklamada, tüm elektrikli kamyonetlerin üretimine 2022'de başlanılmasının planlandığı belirtildi.

Yatırıma ilişkin konuşan İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, "Elektrikli araç üretimini güvence altına almaya yönelik küresel yarışta daha iyisini inşa etmek için çalışırken, bu önemli geçişte İngiltere'nin otomobil sektörünü desteklemekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, daha önce yaptığı açıklamada, şirketin İngiltere'de artık dizel ve benzinle çalışan araç üretimine yatırım yapmayacağını aktararak, bu yatırımın şirketin İngiltere'de sürdürülebilirliğe olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu vurgulamıştı.