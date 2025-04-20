Stellantis Pro One'dan hafif ticari araçların elektrikli dönüşümü için Qinomic ile işbirliği

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, Qinomic, içten yanmalı motorlara sahip hafif ticari araçların (HTA) elektrikli araçlara dönüştürülmesini sağlayan bir dönüşüm sistemi tanıttı.

Qinomic, kazan-kazan stratejisi kapsamında dönüşüm için gerekli 200'ün üzerinde orijinal bileşeni Stellantis'ten satın alacak.

Stellantis ise değiştirilecek bileşenleri geri satın alacak ve Torino Mirafiori'deki SUSTAINera Döngüsel Ekonomi Merkezi'nde yeniden üretecek.

Proje, yeni teknolojinin devreye alınmasıyla hayata geçiyor

Yaklaşık 2,5 yıl önce başlayan ve Stellantis'in döngüsel ekonomi iş birimi SUSTAINera ile işbirliği içinde geliştirilen proje, yeni teknolojinin devreye alınmasıyla hayata geçiyor.

Dönüşüm projesi içten yanmalı motorlu hafif ticari araç sahiplerinin, yeni araç satın almak yerine araçlarını elektrikliye çevirmelerine olanak veriyor.

Yeni teknoloji ilk etapta Fransa'da orta büyüklükteki Stellantis Pro One hafif ticari araçları Fiat Professional Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert ve Citroen Jumpy modellerinde satışa sunulacak.

Qinomic, kazan-kazan stratejisi kapsamında dönüşüm için gerekli orijinal bileşenleri (batarya ve elektromotorla ilgili 200 adedin üzerinde) doğrudan Stellantis'ten satın alacak.

Stellantis ise başta motor, şanzıman, depo ve egzoz sistemi olmak üzere içten yanmalı motor bileşenlerini geri kazanacak. Bu bileşenler, durumlarına ve kilometrelerine bağlı olarak SUSTAINera faaliyetlerinin pozitif döngüsüne dahil edilerek yeniden kullanılacak veya üretilecek.

Araçların kullanım ömrünü uzatıyor

Güvenlik, dayanıklılık ve homologasyon gibi kriterlere uyumu ve orijinal ürün (OEM) kalitesini garanti eden yeni teknik çözümün sunulmasıyla CO2 içermeyen mobiliteye geçiş teşvik edilirken araçların kullanım ömrü uzatılıyor.

Bu, elektrikliye geçiş için atılan bir başka adım olurken, Stellantis'in karbondan arınma stratejisine katkıda bulunuyor, aynı zamanda şirket, paydaşlarıyla güvenli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı çözümler sunarak mobilitenin özgürlüğünü güvence altına alma vizyonunu destekliyor.

Bu dönüşüm çözümünün amacı, ekolojik sürdürülebilirliği ve ekonomik erişilebilirliği sağlarken, araçların kullanım ömrünü uzatmak ve kullanıcıların araçları daha uzun süre kullanabilmesini sağlamak olarak öne çıkıyor. Elektrikliye geçiş için atılan yeni bir adım olan hamle, Stellantis'in döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığının bir başka kanıtı olarak dikkati çekiyor.