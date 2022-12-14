Stellantis Türkiye Parça ve Servisler’den akü değişim kampanyası

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, kış aylarına girerken kötü sürprizlerle karşılaşmak istemeyen müşterilerine avantajlı akü değişim kampanyasını devreye aldı.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, tüm Peugeot, Citroën ve Opel modellerinin dahil edildiği kampanya kapsamında Eurorepar akülerde işçilik dahil yüzde 20 indirim fırsatının yanında, Bonus kart sahiplerine peşin fiyatına 7 taksit imkanı da sunuyor.

Araçların çalışması için ilk enerjiyi sağlayan akü, bakımının ihmal edilmemesi gereken en önemli parçalardan başında geliyor. Soğuk kış aylarında yapılan uzun yolculuklarda akünün bitmesi, kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. Bu tarz kötü sürprizlerle karşılaşmak istemeyen kullanıcılar, akü kontrollerini ihmal etmemeli.