Stellantis Türkiye, yeni atamalarla kadrosunu güçlendiriyor

Stellantis, Türkiye yapılanmasını yeni isimlerle güçlendiriyor. Son olarak Citroen Pazarlama Direktörlüğü görevine Serdar Akman getirildi. Zeynep Durusu’nun Opel Türkiye Pazarlama Direktörlüğü'ne atanmasının ardından göreve gelen Akman, 1 Kasım itibarıyla görevine başladı.

Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu olan Serdar Akman, Stellantis çatısı altında göreve başlamadan önce, 7 seneyi aşkın süre boyunca Honda Türkiye bünyesinde satışla ilgili çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.

Akman, kariyerinin önceki dönemlerinde, artık Stellantis Grubu markalarından olan Peugeot’nun yanı sıra Doğan Gazetecilik gibi şirketlerde de görev yaptı.