Stellantis üçüncü çeyrek net geliri: 33 milyar Euro

Stellantis'in üçüncü çeyrek geliri yüzde 27 azaldı ve 33 milyar Euro olarak açıklandı. Söz konusu düşüş, daha zayıf sevkiyat hacimleri, fiyatlandırma ve döviz kuru etkilerinden kaynaklandı.

Şirketin konsolide sevkiyatları bu dönemde yıllık bazda yüzde 20 geriledi. Piyasa beklentisi Stellantis'in bu dönemde 31,1 milyar Euro net gelir sağlayacağı yönündeydi. Şirket, bu yıl içinde 20 yeni ürünün tanıtımını tamamlama yolunda ilerlediğini duyurdu.

Operasyonel sorunlara yönelik kaydedilen ilerleme memnuniyet verici

Stellantis Mali İşler Direktörü (CFO) Doug Ostermann, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin bu dönemdeki performansının potansiyelinin altında olmasına rağmen operasyonel sorunlara yönelik kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu belirterek, "Envanterler önemli ölçüde azaltıldı ve yıl sonu hedeflerine ulaşma yolundayız, ayrıca ABD pazar payının istikrar kazandığını görüyoruz. Avrupa'da ise sıkı kalite gereklilikleri, belirli yüksek hacimli ürünlerin başlangıcını geciktirdi. Ancak zorlukların çözümünde kaydedilen ilerlemelerle 2025 ve sonrasına getirilecek olan nesil yeni ürün dalgamızın sağladığı önemli ölçüde genişleyen etki alanından yakında fayda sağlayacağız" ifadelerini kullandı.