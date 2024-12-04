Stellantis'in TOFAŞ'a devrinde önemli gelişme! Hükümetle görüşüldü, yeni aşamaya geçildi

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOFAS), geçen yıl Stellantis Otomotiv’in tamamını 400 milyon Euro'ya satın almak için şirketle anlaştı ancak Rekabet Kurumu'ndan devre izin çıkmadı. Tofaş ise kararın nihai olmadığını, ek açıklamaların kuruma sunulacağını kaydetti.

Eğer izin verilseydi Tofaş; Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkını elde edecekti.

Bloomberg’in haberine göre Tofaş e-posta yoluyla ilettiği yazılı açıklamasında, sürecin devam ettiğini kaydetti.

Açıklamada "Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında verilen karar bir ara karar niteliğindedir. Süreç devam etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler ilerleyen dönemde paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Habere göre konuya yakın kaynaklar, hükümet yetkilileri ile Tofaş temsilcileri arasında görüşmeler yapıldığını, bunun ardından Rekabet Kurumu’nun kararını gözden geçireceği bilgisini verdi.

Haberin yayılmasının ardından Tofaş (TOASO) hisseleri yüzde 9,74 oranında değerlenerek tavan yaptı.