Stellantis'te üst düzey atama

Stellantis N.V., yeni Kalite Direktörü olarak Sebastien Jacquet’i atadığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılanma sürecindeki Stellantis, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Jacquet, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Kalite Direktörü görevine getirildi.

Sebastien Jacquet, bu görevde şirketin kısa süre önce CEO’luk görevine atanan Antonio Filosa'nın yerini alacak.

Jacquet, daha önce Stellantis bünyesinde Mühendislik ve Teknoloji Direktör Yardımcılığı ile Araç Serisi Üstü ve Proje Mühendisliği Liderliği gibi önemli görevler üstlendi. Kalite yönetimi, otomotiv mühendisliği, AR-GE ve proje liderliği alanlarında yaklaşık 25 yıllık deneyime sahip olan Jacquet, özellikle Stellantis’in ilk çok enerjili platformu olan STLA Medium'un lansmanında kritik rol oynamıştı.