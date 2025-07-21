Stellantis'ten yılın ilk yarısında 2,3 milyar Euro zarar

Otomotiv sektörünün önemli aktörlerinden Stellantis, 2025'in ilk yarısında net zarar ettiğini duyurdu. Şirket, bu sonucun ardında özellikle ABD'de uygulamaya konulan tarifeler ve yeniden yapılanma sürecindeki maliyetlerin etkili olduğunu bildirdi.

Geçen yıl 5,62 milyar Euro kâr etmişti

Stellantis, tarifeler nedeniyle 300 milyon Euro ek maliyetle karşılaştığını belirtirken, yılın ilk altı ayında 74,3 milyar Euro gelir elde ettiğini ancak 2,3 milyar Euro zarar yazdığını açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde şirket 85,02 milyar Euro gelirle 5,62 milyar Euro kâr etmişti.

Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürürlüğe giren otomobil tarifelerinin araç üretim maliyetlerini artırdığı belirtilirken şirket bu gelişmeler doğrultusunda 2025 yılına ilişkin beklentilerini askıya aldı. Stellantis, mevcut koşullara karşı tedarik zinciri fırsatlarını gözden geçireceğini ve üretim planlarını yeniden düzenleyeceğini bildirdi.

Araç sevkiyatları geriledi

Öte yandan, ikinci çeyrekte araç sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre 1,54 milyon adetten 1,45 milyon adede geriledi. Bu düşüşte, Kuzey Amerika'da tarifeler nedeniyle yaşanan üretim duraklamaları ve Avrupa'da yaşanan ürün geçişleri etkili oldu. Sevkiyatlar özellikle Kuzey Amerika'da ithal araçlardaki azalmayla birlikte yüzde 25 oranında düşerken, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde de yüzde 6'lık düşüş kaydedildi.