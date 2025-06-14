Stellatis'i devralan Tofaş'ta yönetim kurulu değişti: Levent Çakıroğlu seçildi

Tofaş’ın, Stellantis Türkiye’yi 400 milyon Euro bedelle devralmasının ardından, şirketin yönetiminde değişiklikler yapıldı.

Tofaş değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un görevinden ayrıldığı, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun ise Tofaş'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği belirtildi.

Açıklamada, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Mehmet Ömer Koç ve İlker Erden ile D Grubu pay sahiplerinin adayı olan Cengiz Eroldu’nun istifaları sonrasında, yeni atamalar gerçekleştirildi.

Buna göre; A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar Levent Çakıroğlu ve Cengiz Eroldu, D Grubu pay sahibinin adayı ise Maxime Picat, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine atandı.

KAP açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu'nun kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir."