Stemist Box’tan ABD ile 2 milyon dolarlık anlaşma

Yerli STEM markası Stemist Box, ABD ile imzaladığı 2 milyon dolarlık distribütörlük anlaşmasıyla global pazardaki yerini alıyor. Türkiye'nin bilim ve teknoloji eğitimindeki öncüsü olma vizyonuyla çıktıkları yolda, ABD pazarında büyük bir işbirliğine imza attıklarını belirten Abdurrahman Aydınlı,

“STEM, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanların iç içe geçerek kullanıldığı, müfredatlar arası bir yaklaşımdır. Öğrenciler fen ve matematik dersinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknolojiyle kullanmasını amaçlıyor. Stemist Box olarak, Amerika’daki eğitim kurumlarının da STEM eğitimine olan ilgisinin artmasıyla 2 milyon dolarlık bir distribütörlük anlaşması imzaladık. Yerli ve özgün içeriklerimizin ABD müfredatıyla uyumlu hale getirilmesi için özverili bir Ar-Ge süreci yönettik. Bu işbirliğini diğer ülkelere de genişleterek yaygınlaştırmayı istiyoruz. 2025 itibarıyla daha fazla ülkeye açılmayı ve STEM eğitiminin çocuklar için daha erişilebilir hale gelmesini amaçlıyoruz” dedi.

“STEM eğitimleriyle çocukların, problem çözme ve kodlama gibi becerileri gelişiyor”

Her yaş grubuna hitap eden kazanımlar göz önünde bulundurularak, yerel ve küresel müfredata uyumlu içerikler hazırladıklarını belirten Safir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aydınlı, “Stemist Box ürünleri, Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerinde titizlikle geliştirilmekte olup mühendislik, yaratıcılık ve tasarım süreçlerini içerecek şekilde tasarlanıyor. Tasarımlarımız, tüm dünya ülkelerindeki çocuklar için pedagojik ve inovatif olarak uygun olacak şekilde geliştirildi. Bununla birlikte, resmî kurumlar ya da özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda özel olarak tasarlanmış ürünler de sunabiliyoruz. STEM eğitim setlerimizle çocuklar, problem çözme ve kodlama gibi becerileri geliştirerek inovatif projeler üretebilecek yeteneklere sahip oluyorlar. İnovatif bir şirket olmamız, farklı ihtiyaçlara yönelik ürün geliştirme kabiliyetimizi artırıyor” şeklinde konuştu.

“Farklı kültürlere uyum sağlayabilecek içerikler geliştirme çalışmalarımız sürüyor”

ABD’den sonra Avrupa, Ortadoğu ve Asya pazarında da yer almayı istediklerini dile getiren Stemist Box üreticisi Safir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aydınlı, “Ürünlerimiz Amerika’daki okullarda, oyuncakçılarda, kırtasiyelerde, ilgili resmî kurumlarda ve e-ticaret platformlarında yer alacak. Amerika’nın önde gelen eğitim kurumlarına ve oyuncak mağazalarına uygun hale getirilmiş içeriklerle sunulacak ve öğrencilere müfredatla uyumlu bir STEM deneyimi yaşatacak. Bu, Stemist Box’ın geniş müşteri segmentlerini kapsayan bir pazar yapısına sahip olduğunu gösteriyor. İlerleyen dönemlerde özellikle Avrupa'daki eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak STEM eğitimi konusunda global bir marka olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda farklı kültürlere uyum sağlayabilecek içerikler geliştirme çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilirlik ilkesini her ürünümüzde gözetiyoruz”

Stemist Box üreticisi Safir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aydınlı sözlerini şöyle tamamladı: “Çevre dostu ve sürdürülebilir materyaller kullanmaya büyük önem veriyoruz. Ahşap gibi geri dönüştürülebilir ve sağlığa zararsız materyaller tercih ediyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalar, ürünlerimizin çocuk sağlığına ve çevreye uyumlu olmasını sağlamaya yönelik titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda, özellikle huş ağacı gibi doğal kaynaklardan faydalanıyoruz ve sürdürülebilirlik ilkesini her ürünümüzde gözetiyoruz. Globalde daha fazla öğrenciye ulaşmak ve farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarında yer alarak STEM eğitiminin yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Mevcut ürün yelpazemizi daha da geliştirerek çocuklara her yıl daha fazla inovatif STEM materyali sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, 2025 itibarıyla 8 distribütör ile işbirliği hedefliyoruz.”